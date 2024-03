Il problema dei 3 corpi: Benedict Wong racconta il suo ruolo nella serie Netflix

Il Problema dei Tre Corpi può contare, per la difficile trasposizione dei romanzi di Liu Cixin, su un cast corale di tutto rispetto. Benedict Wong, uno dei protagonisti dell’opera, ha spiegato come approcci all’adattamento di personaggi, che come Da Shi, nascano sulla carta prima di prendere forma in prodotti televisivi o cinematografici.

Dopo aver riportato le parole degli showrunner sugli attori che Game of Thrones e Il Problema dei Tre Corpi hanno in comune, torniamo ad occuparci del cast del nuovo show Netflix per condividere le parole di Wong durante l’anteprima della serie a proposito del suo metodo di lavoro nell’incarnare ruoli che hanno visto i propri natali sulle pagine di un libro o di un fumetto: “Sapere una cosa? Cerco di fare tutto in maniera semplice. Scopro quali siano le situazioni e le azioni di ogni scena e penso che tutti gli altri costruiscano il mondo intorno a te. Ed è in questo modo che notiamo il potere che hanno Da Shi e Wade e le organizzazioni e che ci accorgiamo che all’interno di una cricca possano avere un esercito a propria disposizione”.

Sull’adattamento dei propri romanzi, l’autore Liu Cixin si era detto sicuro: “Ho il massimo rispetto e fiducia nel team creativo di Il Problema dei Tre Corpi. Ho deciso di raccontare una storia che trascende il tempo e i confini di nazioni e culture. Una storia che ci costringe a considerare il destino dell’umanità nel suo complesso. È un grande onore, come autore, vedere questo concetto di fantascienza unico viaggiare e conquistare il fandom in tutto il mondo e sono entusiasta che i fan nuovi e quelli già esistenti in tutto il mondo possano scoprire la storia su Netflix”.

In attesa di scoprire quale sarà il verdetto definitivo del pubblico e se e quando la serie avrà il via libera per una seconda stagione, vi lasciamo alle principali differenze tra Il libro e la serie di Il Problema dei Tre Corpi.

