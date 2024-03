Il Problema dei 3 Corpi, Benedict Wong sconvolto dalla serie: 'Mi hanno stalkerato?'

Una delle principali difficoltà del mestiere di attore è quella di riuscire a diventare qualcun altro, risultando credibile nei panni di personaggi spesso lontanissimi dalla natura del loro interprete: per Benedict Wong, però, Il Problema dei 3 Corpi ha rappresentato una piacevole quanto inquietante eccezione alla regola.

La star Marvel, che recentemente ci ha raccontato il suo ruolo ne Il Problema dei 3 Corpi, si è infatti detta sconvolta da quanto il suo personaggio rassomigli il suo carattere: Wong ha quasi sospettato che Benioff e Weiss l'abbiano effettivamente pedinato per tratteggiarne la personalità!

"Beh, in realtà pensavo di essere stato vittima di stalking, mentre leggevo lo script. Poi ho incontrato gli autori su Zoom e ho detto: 'Questo mi somiglia molto', e Alex Woo mi ha confessato che hanno preso appunti dalla mia pagina su Wikipedia" ha spiegato un Benedict Wong decisamente divertito dalla cosa.

Anche Liam Cunningham, d'altronde, si è rivisto non poco nel suo personaggio: "Ne abbiamo parlato, no? Del fatto che i personaggi che avevano scritto fossero pericolosamente vicini a noi. È stato un po' strano, molte volte ci nascondiamo dietro accenti e cose varie, ma loro ci hanno privati di tutte queste cose. Strano, ma in un certo senso geniale" sono state le parole con cui l'ex-star di Game of Thrones ha risposto al suo collega. Noi, intanto, vi lasciamo qui la nostra recensione de Il Problema dei 3 Corpi.