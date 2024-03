Il problema dei 3 corpi: Benioff e Weiss paragonano la stagione 2 alle Nozze Rosse di GOT

In queste ore vi abbiamo spiegato che in Italia si può vedere la serie tv cinese de Il problema dei 3 corpi, ma se state aspettando novità sulla serie tv di Netflix abbiamo buone notizie per voi.

In una nuova intervista con The Hollywood Reporter, infatti, i creatori della serie David Benioff e DB Weiss hanno rotto il silenzio sulla stagione 2 de Il problema dei 3 corpi, stuzzicando i fan in vista di un annuncio ufficiale: la piattaforma di streaming on demand non ha ancora fatto sapere nulla su questo fronte, tuttavia i due autori di Game of Thrones hanno promesso che i prossimi episodi saranno ancora più belli e folli rispetto a quelli della prima stagione.

"Al nostro primo Comic-Con per Game of Thrones, qualcuno ci ha chiesto se avremmo fatto una seconda stagione", hanno ricordato i due autori. “Ricordo di aver detto che c’era una scena che avevamo pensato per la terza stagione, parlando delle Nozze Rosse. All'epoca non la nominai nemmeno, per non rovinare la sorpresa, la chiamai la scena 'NR'. Ebbene, ora so che ci sarà una scena nella seconda stagione de Il problema dei 3 corpi in cui le cose diventeranno veramente folli, oserei dire selvagge. Un po' come come quando siamo arrivati alle Nozze Rosse per Il Trono di Spade. È qualcosa di cui abbiamo parlato anche con i ragazzi di Netflix: Liu Cixin ha creato questa trilogia incredibile: il secondo libro è decisamente migliore del primo, mentre il terzo ci ha completamente lasciato a bocca aperta. La storia diventa sempre più ambiziosa man mano che procede".

