Il Problema dei 3 Corpi, Benioff e Weiss pensano già alla seconda stagione!

Il Problema dei Tre Corpi è uno degli show più attesi e discussi di questo 2024 con i suoi autori che, prima ancora del debutto su Netflix e di poter capire quale sarà la risposta del pubblico ad una narrazione complessa e particolare, sembrano avere le idee chiare per il prosieguo della serie adattata dai romanzi di fantascienza di Liu Cixin.

Dopo aver parlato delle prime reazioni a Il Problema dei Tre Corpi, torniamo ad occuparci dell’attesissima serie tv in uscita sulla piattaforma di streaming il 21 marzo 2024 per riportare le dichiarazioni di David Benioff, D.B. Weiss e Alexander Woo sulla difficoltà nel trasporre una storia così importante e sul futuro dell’opera.

In un’intervista con Collider, Benioff ha spiegato: “Per la seconda stagione, abbiamo più di un’idea di massima. Siamo molto più avanti con il piano rispetto alle fasi della bozza. Da lì in poi diventa, sapete, più le cose si allontanano e più la visione che si ha di loro è nebulosa. Ma nel terzo libro ci sono così tanti punti di riferimento, in termini di scene, situazioni ed eventi, che possiamo vedere abbastanza chiaramente le cose. Non siamo del tutto sicuri di come i nostri personaggi arriveranno in quel luogo, ma sappiamo che devono arrivarci. Perché quel luogo e quel luogo e quel luogo sono il motivo per cui abbiamo preso in mano questi libri e abbiamo voluto adattarli”.

Quindi lo sceneggiatore ha concluso rivelando che se la prima stagione adatta il primo libro e un’ipotetico secondo capitolo affronterebbe il secondo, la conclusione della trilogia potrebbe richiedere più di una stagione televisiva.

In attesa di poter vedere il nuovo prodotto dei creatori di Game of Thrones, vi lasciamo all’emozionante trailer di Il Problema dei Tre Corpi.

