Il Problema dei 3 Corpi, Benioff e Weiss si stanno scervellando sulla seconda stagione

Non si adatta un'opera come Il Problema dei 3 Corpi in un battito di ciglia: il libro da cui è tratta la serie Netflix è un vero e proprio dedalo di intrighi, colpi di scena ed enigmi, ragion per cui riuscire a cavarne fuori un adattamento comprensibile è una vera impresa. La seconda stagione dello show, insomma, sarà davvero una bella sfida!

Lo sanno bene David Benioff e Dan Weiss, che mentre si godono gli strepitosi numeri de Il Problema dei 3 Corpi su Netflix sono anche impegnati a scervellarsi sul modo migliore di adattare per il piccolo schermo la seconda stagione di una serie che, per ora, ci ha lasciato con più domande che risposte.

"La storia diventa davvero folle. Con qualcosa di folle a questi livelli ci sono tante scelte da compiere e anche un sacco di cose da capire. Ultimamente abbiamo cominciato a far lavorare insieme le nostre menti per cercare di capirci qualcosa, soprattutto negli ultimi 2 mesi" sono state le parole degli ex-showrunner di Game of Thrones.

Tanti nodi da far venire al pettine, insomma, in vista di una stagione 2 che si preannuncia ancora più complessa della precedente: nell'attesa, comunque, noi vi lasciamo qui la nostra recensione de Il Problema dei 3 Corpi.

