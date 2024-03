Il problema dei 3 corpi, chi sono gli attori della serie? Tutto sul cast

Da poco sbarcata su Netflix, Il problema dei 3 corpi sta già conquistando pubblico e critica. Vediamo allora assieme il cast principale del prodotto fantascientifico creato da David Benioff e D.B. Weiss.

Partiamo con Benedict Wong che interpreta Da Shi, attore conosciutissimo al grande pubblico per il suo ruolo nel Marvel Cinematic Universe, cioè lo Stregone supremo Wong.

Jess Hong, il volto di Jin Cheng, è invece al suo primo ruolo importante grazie a Il problema dei 3 corpi, dato che finora aveva recitato in qualche cortometraggio oppure episodi sparsi di serie televisive poco conosciute.

Jovan Adepo interpreta Saul Durand, attore che ha avuto piccoli ruoli in diverse serie tv ma che ha lavorato anche con autori importanti come Denzel Washington (in Barriere), Darren Aaronofsky (in Madre!) e Damien Chazelle (in Babylon).

Augustina "Auggie" Salazar ha invece il volto di Eiza Gonzalez, attrice e cantante messicana che ha già un po' di blockbuster all'attivo: Alita, Hobbs & Shaw, Godzilla vs Kong e Ambulance.

John Bradley, l'interprete di Jack Rooney, lo conoscono invece molto bene i fan di Game of Thrones, dato che faceva Samwell Tarly nella serie.

Ci sono poi altri due volti ne Il problema dei 3 corpi noti ai fan del Trono, cioè l'Alto Passero Jonathan Pryce (Mike Evans) e Liam Cunningham (Wade) cioè il Davos Seaworth della serie fantasy. Proprio gli showrunner hanno parlato del cast in comune tra Game of Thrones e Il problema dei 3 corpi.

