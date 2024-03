Il Problema dei 3 Corpi ha citato Oppenheimer... Prima che uscisse Oppenheimer!

Benioff e Weiss hanno voluto prestare attenzione a ogni singolo dettaglio de Il Problema dei 3 Corpi, dagli sviluppi della trama a quei riferimenti e quelle citazioni che solo i più attenti avrebbero potuto cogliere senza un indizio: uno di questi riguarda Oppenheimer e preoccupava particolarmente i due showrunner.

Durante il terzo episodio della serie che ha conquistato Rian Johnson vediamo infatti il personaggio di Benedict Wong imbattersi in uno scienziato morto con la testa nella vasca da bagno: un decesso ispirato alle modalità della morte di Jean Tatlock, l'amante dello scienziato a capo del progetto Manhattan interpretata da Florence Pugh nel film di Christopher Nolan.

"Quando abbiamo girato la scena ho pensato: 'Quanta gente capirà effettivamente questo riferimento?' Poi però, grazie a Christopher Nolan..." sono state le parole di David Benioff, al quale ha subito fatto eco il collega Dan Weiss: "Diciamo che ora c'è una grossa spiegazione davvero ben fatta di quel momento".

Quando i due autori immaginarono la scena, insomma, Oppenheimer era ancora piuttosto in là dall'uscire in sala (stiamo parlando del 2021, d'altronde): chissà in quanti avrebbero colto la citazione senza l'aiuto involontario di Nolan! Domande esistenziali a parte, comunque, per saperne di più qui trovate la nostra recensione de Il Problema dei 3 Corpi.

