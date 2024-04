Il problema dei 3 corpi, come sta andando su Netflix? I numeri streaming

Il problema dei tre corpi si avvia verso la seconda stagione, ma come sta andando la prima tranche di episodi in termini di visualizzazioni?

Il problema dei tre corpi si è rivelato essere il titolo più trasmesso in streaming negli Stati Uniti sia per i film che per i programmi televisivi nella settimana dal 21 al 27 marzo. La classifica ufficiale è questa:



Il problema dei tre corpi (Netflix)

Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV (Max)

Road House (Prime Video)

Anatomia di una caduta (Hulu)

Povere creature (Hulu)

Shogun (Hulu)

Oppenheimer (Peacock)

Ghostbusters: Afterlife (Fubo TV)

The Gentlemen (Netflix)

Palm Royale (Apple TV+)

Sembra quindi che la massiccia campagna pubblicitaria di Netflix abbia ottenuto degli ottimi risultati. Ricordiamo che la piattaforma streaming ha fatto trasmettere delle pubblicità che recitavano “siete insetti” (un riferimento allo show) in numerose stazioni di treni e metropolitane in tutto il mondo, oltre che alla famosa sfera di Las Vegas, includendo anche numerosi content creator all’interno dei contenuti pubblicitari. La serie di D.B. Weiss e David Benioff attualmente ha un punteggio sulla piattaforma Rotten Tomatoes del 78% per la critica e un punteggio di pubblico dell'80%. Se ancora non l’avete letta, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra recensione de Il problema dei tre corpi.

