Il problema dei 3 corpi, come stanno andando le visualizzazioni della serie Netflix?

Le domande a cui dovrà rispondere la seconda stagione de Il problema dei 3 corpi sono molteplici, ma come sappiamo un eventuale rinnovo della serie tratta dai romanzi di Cixin Liu dipenderà soprattutto dai numeri fatti su Netflix.

Numeri che attualmente possiamo definire buoni, anche se in netto calo. Tra il primo e il sette di aprile, lo show ha ottenuto 8,3 milioni di visualizzazioni, mantenendosi in testa alla classifica dei più visti su Netflix in ben 92 paesi. Un dato assai più basso rispetto a quello di oltre 15 milioni di visualizzazioni, registrato la settimana precedente. Come nota Deadline, tali condizioni rendono improbabile l’ingresso della serie tv nella lista dei più popolari, ma non ne precludono il futuro. Come sappiamo, il racconto orchestrato dai creatori Alexander Woo, D.B. Weiss e David Benioff è soltanto all’inizio: i tre, pur avendo scelto di non seguire alla lettera i romanzi, hanno infatti a che fare con un materiale narrativo assai complesso e denso di avvenimenti, che richiederà presumibilmente la realizzazione di almeno altre due stagioni de il problema dei 3 corpi.



Eventualità che, tra l’altro, sarebbe coerente con il numero di libri (3) che compongono la saga e con il fatto che la stagione da poco distribuita si basi più che altro - anche se non interamente - sul primo di essi. Niente comunque è certo: resta infatti da vedere se, nel corso dei prossimi tempi, lo spettacolo verrà visto da un numero sufficiente di persone, tale da indurre i vertici della piattaforma streaming a “dare l’ok” per le stagioni successive.

