Il problema dei 3 corpi, cosa bisogna sapere sulla serie Netflix? Ve lo dice il cast

Dopo che Benedict Wong ha raccontato il suo ruolo in Il problema dei tre corpi, alcuni membri del cast della serie hanno approfondito il loro punto di vista sulla serie Netflix.

John Bradley, interprete di Jack Rooney, ha descritto la serie come “difficile da odiare”. Queste le sue parole a Variety: “Ci sono così tanti punti diversi nel tempo e così tanti diversi filoni di personaggi e di trama che penso che ci sarà almeno un qualcosa che tutti apprezzeranno. Se vi piace il fantasy fantascientifico profondo e denso, c'è quell'elemento. Ma c'è anche un elemento romantico e un elemento storico.” Eiza Gonzalez (Auggie Salazar) ha riassunto la serie in circa 15 parole: “Dramma politico di genere, thriller, fantascienza, spettacolo, minaccia umana, insetti, spettacolo emozionante, sconvolgente, scoraggiante.”

Jess Hong, che interpreta il ruolo di Jin Cheng, ha invece risposto alla domanda: “Quali concetti scientifici ha imparato da Il problema dei tre corpi?” in questa maniera: “una a cui mi sono molto affezionata, anche se non esattamente presente nella serie, è la teoria del multiverso. Mi piace l'idea che ci sia un numero infinito di universi là fuori e che noi potremmo esistere in un mondo parallelo, solo in una forma diversa. Quindi, in un modo o nell'altro, viviamo in tutte le nostre infinite possibilità.”

Sembrano quindi esserci tutte le premesse per uno show di qualità e molto intrigante, e c’è chi già parla di una seconda stagione de Il problema dei tre corpi.

