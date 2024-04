Il problema dei 3 corpi, in cosa consiste il Progetto Staircase?

Nella prima stagione de Il problema dei 3 corpi, la lotta tra umanità e San-ti è soltanto all’inizio: tra le strategie individuate per fronteggiare la minaccia aliena c’è il Progetto Staircase. Di che cosa si tratta? Attenzione, da questo momento seguiranno spoiler.

Nel corso della serie creata - insieme ad Alexander Woo - da David Benioff e D.B. Weiss (a proposito, qui vi spieghiamo perché il problema dei 3 corpi non corre gli stessi rischi di Game of Thrones), scopriamo che i San-ti impiegheranno 400 anni per raggiungere la Terra. Nel frattempo, è comunque necessario scoprire quanto più possibile su di loro, così da difendersi al meglio quando sarà il momento. Proprio a questo scopo, Thomas Wade idea Il Progetto Staircase: l’obiettivo è intercettare e spiare i futuri invasori per mezzo di una sonda, così da reperire il maggior numero di informazioni sul loro conto. Un’operazione che, però, richiederebbe troppo tempo e un dispendio eccessivo (e probabilmente inutile) di risorse.

Jin Cheng propone quindi di creare una sonda di ridotte dimensioni, sospinta verso i San-ti da una serie di esplosioni nucleari disposte lungo il suo cammino, che le permetteranno di raggiungere la mèta alla velocità giusta. Visto che il peso della sonda non può superare i 2 kg, la presenza di una persona a bordo (ibernata con una tecnologia ad hoc elaborata dagli studiosi) è da escludersi. L’unica soluzione possibile è rimuovere il cervello di un volontario, sperando che i San-ti poi lo recuperino e abbiano gli strumenti e la volontà per preservarlo. Come sappiamo, il prescelto sarà Will, malato terminale e quindi senza niente da perdere: purtroppo qualcosa andrà storto, con tutte le ripercussioni del caso (e gli ulteriori interrogativi lasciati aperti dalla prima stagione). A questo proposito, ne approfittiamo per segnalarvi la nostra recensione della prima stagione de Il problema dei 3 corpi.

