Il problema dei 3 corpi, cosa significa il countdown che vediamo nella serie?

Il problema dei 3 corpi non è stato ancora rinnovato per una seconda stagione, nonostante la moltitudine di questioni lasciate in sospeso dai primi 8 episodi. Uno dei numerosi interrogativi che hanno attanagliato il pubblico è legato all’inquietante e ansiogeno countdown cui si assiste sin dalla puntata 1. Che significato ha?

Attenzione, da questo momento seguiranno spoiler. La Dottoressa Auggie Salazar è la prima, tra i personaggi principali, a vedere il conto alla rovescia. Quest’ultimo si materializza di fronte agli occhi della scienziata in un momento di svago, mentre è in un bar con Jin Cheng. Auggie è l’unica a visualizzare questo countdown luminoso, che scadrà soltanto 4 giorni dopo. Ossessionata dalla visione, la ragazza incontra una donna misteriosa: anche lei è consapevole del conto alla rovescia e ammonisce la scienziata, spiegandole che l’unico modo per interromperlo è rinunciare definitivamente all’importante ricerca sulle nanofibre che Auggie sta svolgendo con il suo team. La scienziata obbedisce e la scritta luminosa scompare: scopriremo, in seguito, che essa riapparirà ogniqualvolta si decida di riprendere il lavoro laddove lo si era interrotto.

Ma che cosa sarebbe accaduto, una volta raggiunto lo zero? Probabilmente niente, e a spiegarcelo è la spettacolare conclusione dell’episodio 5. Scopo principale della popolazione aliena dei San-Ti è insediarsi nel nostro pianeta nelle migliori condizioni e con il minor numero di ostacoli possibili: instillare la paura e la paranoia nel genere umano è funzionale a smantellare poco a poco la possibilità di raggiungere nuovi progressi scientifici, gli stessi che potrebbero separare gli alieni dal raggiungimento del loro obiettivo. E così arriviamo all’importante ruolo svolto dai sofoni ne Il problema dei 3 corpi: sono proprio questi due super-computer della dimensione di un protone il tramite con cui i San-ti seminano angoscia sulla Terra, generando i numerosi eventi inspiegabili (e di fatto ingannevoli) cui assistono i protagonisti, countdown compreso.

