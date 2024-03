Il Problema dei 3 Corpi, cosa significa il titolo della nuova serie Netflix?

L'uscita de Il problema dei tre corpi si avvicina, e la curiosità dei fan aumenta sempre di più: cosa dovremo aspettarci dalla nuova serie sci-fi di Netflix? Il problema dei tre corpi è l'adattamento dell'omonima serie di romanzi di Liu Cixin, realizzato da David Benioff e D.B. Weiss.

Dopo l'uscita del trailer ufficiale de Il problema dei tre corpi, la curiosità dei fan della saga fantascientifica di Cixin è alle stelle: la trasposizione dei creatori di Game of Thrones riuscirà a rendere giustizia alla fonte originale? Ma non sono solo gli ammiratori del lavoro dell'autore cinese ad attendere con impazienza l'uscita della serie: c'è anche una considerevole fetta di pubblico che mostra una certa curiosità nei confronti de Il problema dei tre corpi. Ma qual è il significato di questo titolo?

Il "problema dei tre corpi" è un problema astronomico centrale nella saga di Cixin, secondo il quale gli scienziati non sono in grado di prevedere il moto futuro di tre corpi soggetti alla reciproca attrazione gravitazionale. Data la presenza di troppe variabili ignote, il futuro è estremamente incerto: tutto può accadere, compresa la collisione dei pianeti del nostro sistema solare.

Secondo i calcoli moderni, il sistema solare rimarrà stabile per i prossimi 100 milioni di anni. Ma è l'unico dato che abbiamo: se un'altra variabile entrasse in gioco non saremmo più in grado di prevedere cosa succederà in futuro. Cixin parte dalla scienza moderna per costruire un mondo fantascientifico che esplora temi filosofici complessi: qui trovate la trama de Il problema dei tre corpi.

