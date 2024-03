Il problema dei 3 corpi, cosa significa il titolo della serie Netflix?

Il problema dei 3 corpi è una delle serie principali proposte da Netflix in questo periodo, disponibile dallo scorso 21 marzo. Lo show, realizzato dai creatori di Game of Thrones David Benioff e D.B. Weiss, è l'adattamento dell'omonimo romanzo di Liu Cixin, primo capitolo della serie Memorie del passato e della Terra.

La serie racconta la storia di una razza aliena che si trova costretta a fuggire da un pianeta inospitale e minaccia gli esseri umani per cercare di annientarli, spinti dallo spirito di sopravvivenza. Gli alieni elaborano un piano ineccepibile e il mondo sembra essere del tutto privo di difesa. Scoprite 5 serie tv da vedere dopo Il problema dei 3 corpi, se avete amato quest'ultima serie.

Ma perché la serie si intitola Il problema dei 3 corpi? Il motivo è da ricondurre a due materie ben specifiche: la fisica e la meccanica. In entrambe, quando tre particelle o masse sono in orbita tra di loro non esiste modo per stabilire chi si trovi in un punto e chi in un altro in un momento molto specifico. In sostanza, il problema dei 3 corpi è dettato dal caos e dalla confusione che genera l'introduzione di un terzo fattore in un contesto precedentemente abitato soltanto da due elementi.



Nello show è l'avvento degli alieni il fattore scatenante di questo caos a determinare proprio il problema dei 3 corpi.

Nel cast della serie Seamer Usmani, Marlo Kelly, Jess Hong, Jovan Adepo, Rosalind Chao e John Bradley.



Non perdetevi la nostra recensione di Il problema dei 3 corpi, serie Netflix disponibile sulla piattaforma streaming.

Su HOUSE OF THE DRAGON STAGIONE 1 (4K UHD) è uno dei più venduti di oggi.