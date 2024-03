Il problema dei 3 corpi: cosa sono i Sofoni nella serie Netflix, spiegato bene

Cosa sono i Sofoni ne Il problema dei 3 corpi? Mentre DB Weiss e David Benioff già parlatno della seconda stagione de Il problema dei 3 corpi, proviamo a fare chiarezza su uno dei punti più oscuri della saga Netflix, protagonisti di una delle sequenze più impressionati della prima stagione.

Nella mitologia fantascientifica creata dallo scrittore Liu Cixin, autore della trilogia letteraria della Memoria del passato della Terra, composta dai volumi Il problema dei 3 corpi, La materia del cosmo e Nella quarta dimensione, un sofone è essenzialmente un supercomputer delle dimensioni di un protone inviato dai Trisolariani per fermare il progresso scientifico sulla Terra.

Nella storia sul nostro pianeta ne vengono inviati due, in grado di provocare strani fenomeni come ad esempio l'iscrizione di parole lampeggianti sulle retine degli scienziati d'élite: vengono invitati sulla Terra per bloccare lo sviluppo della tecnologia umana, come una mossa di scacchi in grado di interrompere una partita. L'idea è che, sebbene i Trisolariani siano molto tecnologicamente avanzati rispetto agli esseri umani, il loro viaggio verso il nostro pianeta richiederà un totale di 400 anni, e in questa finestra temporale gli alieni temono che l'umanità possa superarli dal punto di vista del progresso scientifico: i Sofoni sono in grado di controllare tutti gli esseri umani 24 ore su 24 e in ogni angolo del globo, una contromisura per impedirne lo sviluppo. Il loro unico punto debole nella serie è che non possono leggere nelle menti delle persone, mentre nei romanzi (nel terzo libro nello specifico) i Sofoni svilupperanno addirittura una coscienza, dei sentimenti e un corpo.

