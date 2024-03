Il problema dei 3 corpi, cosa sta succedendo in Cina? Tante polemiche sulla serie Netflix

Dopo la recensione di Hideo Kojima per Il problema dei 3 corpi arrivata dal Giappone, in queste ore la nuova serie tv di David Benioff e DB Weiss è al centro di numerose polemiche nel suo 'paese d'origine', ovvero la Cina.

Basato sul romanzo vincitore del Premio Hugo di Liu Cixin pubblicato originariamente nel 2008, Il problema dei 3 racconta la storia di come l'umanità si prepara ad un'invasione extraterrestre: la storia del libro, scritta da un autore cinese e ambientata in Cina, nel passaggio allo schermo si apre con una controversa sequenza nel bel mezzo della Rivoluzione Culturale Cinese in un'università di Pechino, sequenza durante la quale un professore di fisica viene brutalmente aggredito dalle Guardie Rosse comuniste per essersi opposto alle ideologie governative.

Per questo motivo, la serie ha fatto tendenza sui social media cinesi tanto che la CNN ha riferito di molti spettatori che hanno accusato Hollywood di ritrarre intenzionalmente la Cina sotto una luce negativa. David Benioff, il co-showrunner della serie insieme a Dan Weiss e Alexander Woo, aveva già commentato la situazione con l’Hollywood Reporter qualche tempo fa, forse consapevole delle reazioni che lo show avrebbe suscitato: “La storia dell'umanità ha la tendenza di ripersi in cicli: ci sono differenze molto significative tra l’epoca attuale e quella della Rivoluzione Culturale, ma allo stesso tempo ci sono anche diverse somiglianze. La nostra intenzione non è mai stata quella di fare questa serie per commentare ciò che accadde in passato ed esprimere un giudizio. Ma è interessante che questi parallelismi emergano in questo e che siano difficili da ignorare”.

Curiosamente, la sequenza che ha suscitato tutto questo scalpore era assente nell'adattamento cinese de Il problema dei 3 corpi realizzato nel 2023 da Tencent: all'epoca, i critici hanno accusato il Partito Comunista Cinese di sorvolare sui crimini della Rivoluzione Culturale e le sue atrocità. Allo stesso tempo, molti hanno contestato la versione di Netflix 'troppo politicamente corretta', a causa del cast internazionale e lo 'spostamento' dell'ambientazione principale dalla Cina a Londra.

