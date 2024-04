Il problema dei 3 corpi, tutte le domande lasciate ancora senza risposta

Mentre crescono i dubbi sul rinnovo de Il problema dei 3 corpi, non possiamo fare a meno di prendere atto che, qualora non venisse realizzata una seconda stagione della serie, molte domande resterebbero senza risposta.

Dopo avervi ricordato che in questo articolo sono presenti spoiler, parliamo della prima domanda lasciata in sospeso, che ha a che fare con i piani dei futuri invasori: i San-ti in che maniera attaccheranno l’umanità? Il fatto che D.B. Weiss e David Benioff abbiano tirato in ballo le Nozze Rosse di Game of Thrones riferendosi ad una seconda stagione de Il problema dei 3 corpi, lascerebbe supporre un attacco a sorpresa particolarmente subdolo da parte degli alieni. Altro quesito ha a che fare con l’aspetto dei San-ti: avremo mai conoscenza delle loro vere sembianze o queste resteranno avvolte dal mistero?

E, a proposito di misteri: quale sarà il ruolo di Tatiana e per quale motivo i San-ti hanno scelto proprio lei? Come vediamo nell’episodio 7, anche Tatiana indossa il famoso casco VR: è quindi possibile che, nel suo caso, il videogioco venga utilizzato per fornirle delle indicazioni particolari e, per esteso, per renderla partecipe di alcuni propositi dei San-ti ancora ignoti tanto agli spettatori quanto agli altri personaggi dello show.

Che cosa escogiterà Saul e in che modo (come ci viene, in un certo senso, suggerito dal finale di stagione) le sue decisioni si riconnetteranno alla tematica degli insetti? Il personaggio è infatti uno dei tre Wallfacer designati per elaborare una strategia contro i "Trisolariani". Impossibile non domandarsi, poi, che ne sarà del cervello di Will: è vero, il progetto Staircase è fallito, ma non è detto che i San-ti non riescano comunque ad intercettare quel che rimane dello studioso, “ricostruendolo” in qualche forma e quindi facendo esattamente ciò che gli scienziati terrestri avevano sperato. Infine, restano dei dubbi tanto su Auggie Salazar, attualmente in Messico (Auggie tornerà o no in Inghilterra per aiutare Saul e Jin?), quanto su Thomas Wade, che abbiamo lasciato totalmente in balìa dei San-ti. Costoro vedono in lui un potenziale leader e, con fare decisamente minaccioso, esprimono l’intenzione esplicita di sfruttarlo per i loro scopi: quindi, i San-ti che cosa vogliono, esattamente, da Thomas Wade? Per saperne di più non ci resta che attendere ulteriori notizie sul futuro della serie o, eventualmente, avventurarci nella lettura della trilogia firmata da Cixin Liu, dove è comunque possibile trovare molte delle risposte che stiamo cercando.

Su GOMORRA LA SERIE COMPLETA 1-5 - Edizione Speciale (DS) è uno dei più venduti di oggi.