Il problema dei 3 corpi: first look alla serie Netflix dai creatori di Game of Thrones

Dopo il teaser di Squid Game 2 e il trailer di Berlino, Netflix colpisce ancora durante l'evento TUDUM svelando il first look ufficiale a Il problema dei 3 corpi, nuova serie sci-fi dai creatori di Game of Thrones, David Benioff e DB Weiss insieme ad Alexander Woo.

La serie è un adattamento della trilogia di libri di fantascienza dell'autore cinese Liu Cixin, e racconta la storia del primo contatto dell'umanità con una civiltà aliena. Il filmato promozionale, disponibile all'interno dell'articolo, conferma anche che Il problema dei 3 corpi uscirà a gennaio 2024, in esclusiva per tutti gli abbonati della piattaforma di streaming on demand.

Il cast all-star include Jovan Adepo, John Bradley, Liam Cunningham, Eiza González, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng, Saamer Usmani, Benedict Wong, Jonathan Pryce, Rosalind Chao, Ben Schnetzer ed Eve Ridley. Benioff e Weiss servono come showrunner e produttori esecutivi, con Woo che agisce come co-creatore, produttore esecutivo e sceneggiatore. Bernadette Caulfield (Game of Thrones, X-Files) è la produttrice esecutiva, Rian Johnson (Knives Out, Star Wars: Episodio VIII – Gli ultimi Jedi), Ram Bergman e Nena Rodrigue sono i produttori esecutivi di T-Street. Tra i produttori anche Brad Pitt, insieme a Rosamund Pike e Robie Uniacke per Primitive Streak. Il regista candidato all'Oscar Derek Tsang (autore del bellissimo Better Days) è tra i registi della serie.

Che cosa ve ne pare? Ditecelo nei commenti.