Il problema dei 3 corpi e GoT: gli showrunner parlano del cast in comune delle serie

David Bienoff e D.B. Weiss hanno parlato, durante una recente intervista, del cast che accomuna Il Problema dei Tre Corpi a Game of Thrones, altra serie televisiva adattata da una saga letteraria a cui i due produttori e sceneggiatori hanno potuto lavorare insieme riuscendo ad ottenere un incredibile e duraturo successo di critica e di pubblico.

Dopo aver ricordato come John Bradley sia stato scelto per il suo ruolo in Il Problema dei Tre Corpi, torniamo a riportare le parole dei due showrunner della trasposizione a proposito del cast, per condividere la risposta di Weiss riguardo quali degli attori già presenti nel prodotto fantasy avessero avuto da subito intenzione di inserire nello show nelle fasi iniziali della produzione: “John Bradley, di sicuro. Il personaggio è stato scritto per essere una specie di versione di John. Per quanto riguardi gli altri attori, cerchiamo sempre delle scuse per lavorare con persone della nostra famiglia, cercando di trovare gli incastri giusti. Così, mentre scrivevamo la serie ci è venuto in mente Liam, nonostante il Wade, il suo personaggio, fosse descritto in maniera completamente differente da lui. Lo abbiamo chiamato e ci ha detto che aveva già un lavoro. Gli abbiamo suggerito di lasciare quel lavoro e di accettare questo, e così eccoci qui a festeggiare”.

Il Problema dei Tre Corpi porterà su Netflix il racconto presentato nella prima parte della trilogia fantascientifica scritta da Liu Cixin e capace di diventare un vero e proprio cult contemporaneo per gli amanti del genere.

In attesa di scoprire se lo show riuscirà a ripetere il successo dell’opera originale, vi lasciamo all’intenso e bellissimo trailer di Il Problema dei Tre Corpi.

