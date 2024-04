Il problema dei 3 corpi, Hideo Kojima ha ricevuto il casco VR dei Trisolariani

Come abbiamo visto negli ultimi tempi, il celebre autore di videogiochi Hideo Kojima può essere considerato anche un critico cinematografico particolarmente temibile ed esigente, basti pensare al lapidario post su Madame Web che qualche tempo fa ha affidato ai social network.

Kojima si è espresso anche su il Problema dei 3 corpi e in questo caso non è stato altrettanto parco di parole: nel lungo post su X, il creatore di Metal Gear Solid ha infatti elogiato senza mezzi termini il nuovo lavoro di David Benioff e D.B. Weiss, celebrandone l'abilità nel tradurre in immagini la complessità dei romanzi di Cixin Liu. Un giudizio entusiastico e articolato, che senza dubbio ha contribuito ad invogliare qualche spettatore ad avvicinarsi alla popolare serie Netflix.

Ed ecco che, in uno dei suoi ultimi post su X (potete trovarlo in calce all'articolo), Hideo Kojima mostra di aver ricevuto un regalo assai particolare da parte di Netflix stessa: si tratta di una riproduzione fedele del visore utilizzato dai protagonisti de Il problema dei 3 corpi. Come sa bene chi ha visto lo show, si tratta di un oggetto inviato sulla Terra dai San-ti (o Trisolariani, se ci basiamo sulla terminologia utilizzata nella saga letteraria) per illustrare agli umani il problema che dà titolo alla serie, sfidandoli a risolverlo.

Nel breve e divertente video vediamo Hideo Kojima indossare il visore: impossibile non immaginarselo all'interno della realtà virtuale elaborata dai trisolariani, tentando lui stesso di risolvere il mistero che sta alla base dell'opera letteraria/televisiva. Per fortuna la realtà è ben diversa da ciò che abbiamo visto sul piccolo schermo: nessuna minaccia aliena in vista, soltanto una campagna di marketing decisamente efficace!

