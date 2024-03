Il problema dei 3 corpi: inizia l'invasione nell'entusiasmante trailer ufficiale

Netflix ha diffuso il trailer finale di Il Problema dei Tre Corpi, adattamento del primo romanzo dell’apprezzatissima saga fantascientifica scritta da Liu Cixin. Il video promozionale dell’opera dei creatori di Game of Thrones prepara gli spettatori ad immergersi in una narrazione complessa e ricca di momenti epici ed emozionanti.

Dopo aver riportato le prime recensioni di Il Problema dei Tre Corpi, torniamo ad occuparci dell’attesa trasposizione Netflix per condividere l’ultimo trailer prima del debutto della serie sulla piattaforma di streaming.

Il trailer anticipa l’invasione aliena e la battaglia per la sopravvivenza che la razza umana sarà chiamata a combattere per resistere alla nuova minaccia, in una narrazione che si espande attraverso i decenni e che porterà sul piccolo schermo il romanzo di culto dello scrittore cinese, pubblicato nel primo decennio del ventunesimo secolo.

Questa la sinossi dell’opera: “La fatidica decisione di una giovane donna nella Cina degli anni ’60 si riverbera attraverso lo spazio e il tempo fino a un gruppo di brillanti scienziati nel presente. Mentre le leggi della natura si dipanano davanti ai loro occhi, cinque ex colleghi si riuniscono per affrontare la più grande minaccia nella storia dell’umanità”.

Il nuovo show debutterà su Netflix il 21 marzo 2024, e, in attesa di poter scoprire se riuscirà a trasporre le atmosfere della popolare saga, accontentando i fan, vi lasciamo alla durata di tutti gli episodi di Il Problema dei Tre Corpi.