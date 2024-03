Il problema dei 3 corpi: 'John Bradley? Scelto dopo un flirt in un pub'

I creatori di Il Problema dei Tre Corpi hanno spiegato, durante la promozione della loro nuova opera, ormai prossima alla pubblicazione, di aver intravisto il potenziale per un ruolo per John Bradley, che si è poi concretizzato in quello di Jack Rooney nel nuovo show, durante una serata in un pub nel corso dei lavori relativi a Game of Thrones.

Dopo aver riportato le intenzioni per quanto riguardi la seconda stagione di Il Problema dei Tre Corpi, torniamo ad occuparci della serie tv in uscita su Netflix il 21 marzo 2024 per condividere le parole di David Benioff e D.B. Weiss a proposito del modo di flirtare dell’attore che li avrebbe particolarmente impressionati.

Nel corso dell’anteprima di Los Angeles dello show i due hanno ricordato una serata in un locale di Belfast, con Benioff che ha raccontato: “Era incredibilmente sarcastico. Abbiamo pensato che non somigliasse affatto al Samwell che la gente conosce in Game of Thrones e che sarebbe stato divertente un giorno lavorare con John vedendolo interpretare un personaggio più vicino al vero John”.

Quindi, lo sceneggiatore ha corretto leggermente il tiro: “Non voglio dire che sia fastidioso come Jack, ma è semplicemente divertente e volevamo provare questa cosa”.

In attesa di scoprire il personaggio affidato all’attore britannico e di poterci immergere nella narrazione dell’adattamento dai romanzi fantascientifici di Liu Cixin, vi lasciamo alla visione del bellissimo trailer di Il Problema dei Tre Corpi.

Il Trono Di Spade Stagioni 1 - 8, La Serie Completa (Box Dvd 38) è uno dei più venduti oggi su