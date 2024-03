Il problema dei 3 corpi mostrerà mai gli alieni? Parlano David Benioff e DB Weiss

Il problema dei 3 corpi è la serie tv del momento su Netflix, e in queste ore gli showrunner David Benioff e DB Weiss, il duo che ha creato l'acclamata serie tv di HBO Game of Thrones, sono impegnati in una lunga campagna di interviste promozionali.

Parlando con Comicbook, ad esempio, i due autori hanno discusso le differenze con i romanzi originali della saga letteraria de Il problema dei 3 corpi, la trilogia scritta da Liu Cixin, che sono abbastanza significative: a questo proposito, dato che nei libri i lettori e i protagonisti non incontrano mai gli alieni (una razza chiamata San-Ti, il cui arrivo sulla Terra è previsto a 400 anni da oggi) molti fan si chiedono la serie tv di Netflix rispetterà questo approccio oppure se apporterà ulteriori modifiche anche da questo punto di vista.

"Sarebbe un grosso problema rispondere a questa domanda sugli alieni, perché ciò significa ammettere che avremo delle stagioni future" hanno scherzato gli autori. "C'è un alieno descritto in una parte dei libri, dove non si parla mai necessariamente di alieni che stanno invadendo il nostro pianeta, però c'è una bella sezione in cui si parla di un personaggio chiamato Singer. Se dovessimo arrivare a quella parte, dovremo decidere se mostrarlo oppure no. Potremmo usare la stop-motion? Chi lo sa?".

Il problema dei 3 corpi, disponibile in esclusiva su Netflix, vede protagonisti un cast internazionale composto da Benedict Wong, Jess Hong, Jovan Adepo, Eiza González, John Bradley, Alex Sharp, Jonathan Pryce e Liam Cunningham, tra gli altri. Per nuovi contenuti, ecco cosa sappiamo sulla stagione 2 de Il problema dei 3 corpi.

