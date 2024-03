Il Problema dei 3 Corpi, Netflix fa partire il countdown in tutto il mondo! Cosa succede?

Sono ore di mistero in tutto il mondo. Nelle varie stazioni dei treni e metropolitane sparse per il globo, oltre che alla famosa sfera di Las Vegas, è apparso un messaggio particolare.

Dopo la recensione di Hideo Kojima de “Il problema dei tre corpi”, ecco che Netflix è tornata a pubblicizzare la sua serie di punta per il 2024. Alla sfera di Las Vegas è stato mandato in onda un misterioso video che comincia con un countdown, per poi mostrare una scritta quasi minacciosa: “You are bugs”. Lo spot di Netflix accompagna il video con una voce che recita: “Siamo ovunque, e vi guardiamo sempre. Vi facciamo vedere ciò che vogliamo farvi vedere, e vi insegneremo come avere nuovamente paura”. La clip si conclude con il logo della piattaforma streaming.

Anche in Italia sono state avvistate numerose scritte presenti sui tabelloni che solitamente indicano gli orari dei treni. “Siete insetti” è apparsa alla stazione Termini di Roma oltre che alla stazione centrale di Milano. Dopo gli iniziali timori per un possibile attacco Hacker, numerosi quotidiani italiani hanno svelato che si trattava proprio di una pubblicità targata Netflix. Che sia uno spot per un’eventuale seconda stagione della serie? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel frattempo, se ancora non l’avete letta, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra recensione de Il problema dei tre corpi.

Su Inside Out-Special Pack 2016 è uno dei più venduti di oggi.