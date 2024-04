Il Problema dei 3 Corpi, perché Netflix non ha ancora annunciato la stagione 2?

Il Problema dei 3 Corpi, adattamento televisivo della saga letteraria scifi di Liu Cixin, ha fornito ai creatori di Game of Thrones un'occasione di riscatto dopo il finale della serie HBO. Con un materiale originale di partenza complesso, lo show Netflix è una buona serie TV con un finale che lascia intendere una seconda stagione.

Al momento, però, tutta tace da Netflix: critica e pubblico hanno premiato la serie TV ( e anche noi come potete leggere nella nostra recensione di Il Problema dei 3 Corpi) pertanto non stupisce che Il Problema dei 3 Corpi sia tra la serie più viste su Netflix eppure non è stata ancora divulgata la notizia di un rinnovo ufficiale.

La serie scifi ha debuttato il 21 marzo, e al momento in cui scriviamo, è ancora troppo presto per comprendere appieno l'accoglienza della serie TV. Negli ultimi anni, infatti, Netflix è stato molto cauto con i rinnovi troppo frettolosi: malgrado l'incredibile successo di show come Mercoledì, il colosso dello streaming in entrambi i casi ha atteso che i tempi fossero maturi per annunciare il rinnovo. Per la seconda stagione dello show con Jenna Ortega il fandom ha atteso quasi due mesi da parte di Netflix e probabilmente i tempi saranno simili anche per Il Problema dei 3 Corpi: l'intenzione di David Benioff, D. B. Weiss e Alexander Woo è di portare sul piccolo schermo tre stagioni, adattamento di ciascun libro, e conclusione la storia.

Nell'attesa di ulteriori sviluppi potete recuperare Il Problema dei 3 Corpi su Netflix.

La Signora In Giallo (Box-Serie Completa) è uno dei più venduti oggi su