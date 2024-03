Il problema dei 3 corpi, la reazione dei fan cinesi al remake di Netflix: 'Un'americanata'

È ancora in dubbio il rinnovo de Il problema dei tre corpi, e nel frattempo arrivano i primi pareri dal pubblico cinese a proposito dello show targato Netflix.

Nonostante Netflix non sia accessibile in Cina, numerosi utenti del paese sono riusciti ad accedere alla visione della serie e hanno pubblicato online il loro parere (Ricordiamo che “Il problema dei Tre corpi” è una serie di romanzi dello scrittore cinese Liu Cixin). Molti non sembrano essere rimasti soddisfatti, in particolare poiché parecchia “azione” dello show è stata spostata dalla Cina al regno unito, e in molti hanno criticato anche l’internazionalizzazione del cast. “Piatto e superficiale, il difficile concetto di fantascienza viene trasformato grossolanamente in un semplice spettacolo visivo”, ha detto un commentatore su Weibo, accusando i creatori di aver "orientalizzato" la storia di fondo cinese e di averne fatto invece una storia hollywoodiana di eroismo occidentale.

A tal proposito è intervenuto anche David Benioff, difendendo le scelte di casting: “Volevamo persone da tutto il mondo. Abbiamo cercato di creare un cast molto eterogeneo e internazionale per rappresentare l'idea che non si tratta della lotta di un solo Paese, ma di una lotta globale per la sopravvivenza.” In mezzo a varie critiche, ci sono anche alcuni commenti incoraggianti: “Ognuno ha una versione di questa interpretazione nella propria immaginazione. Il mio atteggiamento personale è più incoraggiante: dopo tutto, il Problema dei Tre Corpi è l'IP che abbiamo creato. Ora va in giro per il mondo. Spero che questo successo abbia una maggiore eco e risonanza.” Qui potrete trovare la nostra recensione de Il problema dei tre corpi.

