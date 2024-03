Il problema dei 3 corpi: una singola scena ha fatto rinviare l'intera serie

I problemi sul set sono all'ordine del giorno ma se ci si mette in mezzo uno sciopero che entrerà negli annali di Hollywood, aspettatevi ritardi lunghissimi proprio come è successo per la serie Netflix Il problema dei Tre Corpi!

Possiamo ben capire le difficoltà generali di una produzione bloccata dalle mobilitazioni di sceneggiatori e attori, eppure la scelta di girare una scena aggiuntiva di 5 minuti pensata e scritta quando la serie TV era praticamente pronta per debuttare su Netflix non è altro che un grande atto di coraggio.

Nello specifico, stiamo parlando della scena che introduce i personaggi di Auggie (Eiza González) e Jin (Jess Hong), dando modo di spiegare sia i loro legami con gli altri co-protagonisti che introdurre il suicidio di Vera. La scena, oltre a rendere più chiare le dinamiche che si creeranno in seguito, segna l'inizio del countdown di Auggie.

"Abbiamo scritto la scena il giorno prima dello sciopero - ha raccontato Dan Weiss a The Hollywood Reporter - erano letteralmente cinque pagine, ma abbiamo davvero pensato che valesse la pena farlo. Netflix è stato fantastico, perché lo show era terminato e pronto per andare in onda". Forse finalmente, i creatori di Game of Thrones hanno imparato dai loro errori?

Il Problema dei 3 Corpi è in testa agli ascolti di Netflix, tuttavia al momento la serie TV, adattamento della serie letteraria di Liu Cixin, non è stata ancora rinnovata per una seconda stagione.

