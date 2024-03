Il problema dei 3 corpi: tutte le star di Game of Thrones tornate per la serie Netflix

Mentre in Cina è scoppiata la polemica per Il problema dei 3 corpi, su Everyeye continuiamo a parlare della nuova serie tv di Netflix e del suo vastissimo cast, che certamente sembrerà familiare ai fan di Game of Thrones.

Qualora vi fosse sfuggito, infatti, Il problema dei 3 corpi è la nuova serie tv di David Benioff e DB Weiss, gli acclamati e pluripremiati showrunner de Il trono di spade, una degli show più popolari della storia della televisione: dopo aver rinunciato alla loro misteriosa trilogia di film di Star Wars annunciata qualche anno fa da Lucasfilm ma poi accantonata, Benioff e Weiss si sono spostati da Westeros alla fantascienza del romanzo di Liu Cixin, ma hanno portato con loro diverse star di Game of Thrones.

Alcune sono evidenti e presentate in pompa magna tra i protagonisti dello show, come ad esempio John Bradley (che in Game of Thrones fu il mitico Sam Tarly), Liam Cunningham (l'amato Davos Seaworth, il cavaliere delle cipolle) e Jonathan Pryce (l'indimenticabile Alto Passero), ma in ruoli secondari e fugaci camei Il problema dei 3 corpi accoglie anche altri attori de Il trono di spade: se vi sono sfuggiti, evidenziamo Conleth Hill (Lord Varys di Game of Thrones, che nella serie Netflix interpreta Papa Gregorio nella realtà del videogame VR) e Mark Gatiss (Newton ne Il problema dei 3 corpi, Tycho Nestoris in Game of Thrones).

Inoltre, ultimo ma non meno importante, sempre da Game of Thrones per Il problema dei 3 corpi è tornato anche Ramin Djawadi, celebrato compositore musicale vincitore di due premi Emmy per le musiche de Il trono di spade.

