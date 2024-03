Il Problema dei 3 Corpi, le star ricordano le difficoltà: 'C'era il COVID'

Il Problema dei Tre Corpi sta sorprendendo gli utenti Netflix presentando anche la storia di un gruppo di giovani amici alle prese con qualcosa di inatteso e in qualche modo indecifrabile. Il cast della serie ha spiegato come sia stato per loro complicato costruire una relazione al di fuori del set, viste le restrizioni dovute al Covid.

Dopo aver riportato le parole di supporto a Il Problema dei Tre Corpi da parte di un regista di Star Wars, torniamo ad occuparci dello show scritto da David Benioff, D.B. Weiss e Alexander Woo per condividere le parole di una parte del cast, a proposito di come abbiano potuto relazionarsi durante il lavoro sulla serie.

Jess Hong, in questo senso, ha spiegato: “Voglio dire, è stato un po’ difficile perché era il 2021. Era ancora il periodo del Covid, quindi non abbiamo avuto molte opportunità di incontrarci fuori. Ma siamo un gruppo molto eclettico, quindi, ogni volta che eravamo sul set chiacchieravamo molto e ci lasciavamo andare a tante battute. Io e Jovan Adepo siamo andati all’università di Oxford per incontrare un paio di studenti di fisica. Mi sono resa conto che fosse per entrare in sintonia con l’atmosfera e quindi è stata una piccola grande giornata di legame per noi”.

Dello stesso tenore la risposta di Alex Sharp: “Beh, all’inizio è stato un po’ difficile frequentarci, perché non ci era permesso. Ma alcuni di noi lo hanno fatto comunque. Affrontare e realizzare una cosa di queste dimensioni è di per sé una cosa che unisca, e tutti noi eravamo molto, molto uniti. Io e Jovan, in preparazione, ci piace chiamarla preparazione, abbiamo bevuto un sacco di gin dicendoci: ‘Stiamo lavorando’”.

Un cast che ha cercato di unirsi nonostante le difficoltà del periodo, dunque, e, in attesa di capire se il gruppo potrà cementare le proprie relazioni con una nuova stagione della serie, vi lasciamo alla nostra recensione di Il Problema dei Tre Corpi.

