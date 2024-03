Il problema dei 3 corpi, quale sarà la trama della seconda stagione?

Quale sarà la trama della seconda stagione de Il problema dei 3 corpi? Dopo aver provato a spiegare cosa sono i Sofoni ne Il problema dei 3 corpi, cerchiamo di capire come evolverà la storia della serie Netflix creata da David Benioff e DB Weiss nei prossimi episodi.

Da quello che sappiamo, il programma di Netflix e Benioff & Weiss è quello di adattare la trilogia letteraria di Liu Cixin in tre stagioni diverse, con il terzo libro che per stessa ammissione dei due showrunner potrebbe espandersi in una 'doppia stagione', per un totale dunque di 4 stagioni targate Netflix (a differenza della serie tv cinese de Il problema dei 3 corpi, che ha impiegato 30 episodi per raccontare l'intera saga di libri).

In base all'evoluzione della storia di Liu Cixin sappiamo che, nel secondo volume, intitolato La materia del cosmo, la Terra inizia ad organizzare la sua disperata resistenza in vista dell'arrivo degli alieni Trisolariani, distanti 400 anni. Come abbiamo visto nel finale della prima stagione di Netflix, che già trae alcuni elementi da questo secondo romanzo, l'umanità crea il Progetto Asceti Impenetrabili, un audace programma che garantisce enormi risorse e affida poteri straordinari a quattro persone perché trovino una strategia difensiva efficace e la sviluppino esclusivamente nella loro testa: questo perché i sofoni non possono penetrare la mente umana. I Trisolariani reagiranno a questo stratagemma creando la figura degli Incursori, ovvero delle persone in possesso di grandi capacità deduttive che possano in qualche modo scoprire i piani degli Impenetrabili e rivelarli.

Lo stallo che si viene a creare è reso ancora più incerto dalla possibile esistenza di una terza civiltà aliena, infinitamente più potente della Terra e dei Trisolariani...

