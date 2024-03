Il problema dei 3 corpi: se ne volete ancora, in Italia c'è la serie cinese da 30 episodi

Siete completamente assorbiti dalla nuova serie tv Il problema dei 3 corpi ma non potete resistere in attesa della seconda stagione di Netflix? Abbiamo una soluzione per voi, ovvero la serie tv cinese de Il problema dei 3 corpi.

Dovete sapere, infatti, che il famoso romanzo di Liu Cixin Il problema dei 3 corpi è già stato adattato in una serie tv, uscita giusto l'anno scorso, nel 2023, grazie ad un ambizioso progetto per il piccolo schermo formato da un totale di 30 episodi.

Come potete facilmente immaginare, la serie tv cinese replica la trama dei romanzi con devota fedeltà: che siate i massimi esperti mondiali della trilogia letteraria di Liu Cixin o che abbiate semplicemente il desiderio o la curiosità di scoprire questo adattamento tv alternativo de Il problema dei 3 corpi, non c'è opzione migliore che dare una possibilità alla serie tv cinese, che a differenza della versione di David Benioff e DB Weiss può restituire l'autentica prospettiva cinese che emerge dal romanzo. I più curiosi possono vederla anche in Italia, dato che la serie è disponibile sulla piattaforma streaming gratuita Rakuten Viki, specializzata nel portare sul nostro mercato i titoli della asiatica.

