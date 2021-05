Che problema ha il quinto figlio di Ragnar? Tutto sulla malattia di Ivarr in Vikings

Ivar Ragnarsson, conosciuto dai più con il soprannome di Senz'Ossa, è uno dei figli del leggendario Ragnar Lodbrok e nella serie Vikings lo abbiamo visto entrare in scena nella quarta stagione. Fin dal suo ingresso ha diviso i fan, tra chi lo ha odiato a morte e chi lo ha adorato.

Come Björn la Corazza, Lagertha e molti altri personaggi di Vikings, anche lui prende spunto dalla vera storia norrena. Ívarr Ragnarsson veniva chiamato inn beinlausi, cioè “il Disossato”, “il Senz’ossa” forse per un problema alle ossa delle gambe, ma di lui si sa poco del periodo poco dopo la nascita. In particolare, però, quale era questa problema?

Secondo alcuni Ívarr era impotente e questo viene affermato anche dalla serie televisiva Vikings, per altri invece il termine Senz'Ossa si riferiva all'accostamento a una serpe per il suo carattere schifo, aggressivo e velenoso. La maggior parte degli storici, però, riteneva che Ívarr fosse affetto da osteogenesi imperfetta.

Secondo il poema Háttalykill inn forni il personaggio di Ivarr viene descritto come “completamente privo di ossa”. È anche possibile che fosse privo degli arti inferiori, perché in tedesco Bein indica le gambe, ma anche le ossa, quindi beinlausi potrebbe indicare “senza gambe”. Si diceva, infatti, che Ívarr fosse sempre trasportato dai suoi sottoposti anche durante le battaglie più importanti.

