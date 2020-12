Il problema dei tre corpi, avvelenato un produttore della serie Netflix di Benioff e Weiss

A settembre, Netflix e i creatori di Game of Thrones David Benioff e D.B. Weiss hanno stretto un accordo con Yoozoo Group per realizzare un adattamento televisivo de Il problema dei tre corpi, trilogia di romanzi best-seller scritta dall'acclamato autore cinese Liu Cixin.

Tuttavia, ancora prima di entrare in piena fase di sviluppo, la produzione è stata protagonista di un vero e proprio giallo. Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, il chairman di Yoozoo Lin Qi, che è accreditato come produttore della serie insieme a Benioff e Weiss, il 16 dicembre è infatti finito in ospedale dopo essere stato avvelenato in quello che parrebbe essere un tentato omicidio.

La polizia di Shanghai ha arrestato come sospetto un uomo di nome Xu, che i media locali hanno individuato come il senior executive di Yozoo Xu Yao. Stando a vari report provenienti dalla Cina, l'avvenimento sarebbe stato preceduto da una disputa tra i maggiori dirigenti della compagnia, con Lin che sarebbe stato avvelenato tramite una tazza di tè.

La serie è stata al centro di alcune polemiche già nei mesi scorsi, quando molte persone si sono lamentate per le posizioni di Cixin sulla questione dell'incarcerazione dei musulmani uiguri da parte del governo cinese. Netflix ha risposta in via ufficiale tramite il CEO Ted Sarandos, il quale si è discostato dalle dichiarazioni dell'autore e ha spiegato di giudicare i singoli progetti in base ai propri meriti.