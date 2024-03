Il Problema dei Tre Corpi sarà come Game of Thrones? Gli attori spiegano il paragone

C'è poco da fare: David Benioff e Dan Weiss saranno per sempre perseguitati dall'ombra di Game of Thrones! I due showrunner, ora in procinto di fare il loro esordio su Netflix con Il Problema dei Tre Corpi, hanno in effetti chiamato a raccolta alcune star dello storico show HBO, cosa che ha inevitabilmente portato ad alcuni paragoni.

La similitudine di cui hanno parlato proprio Benioff e Weiss nei giorni scorsi è dunque stata affrontata proprio dal cast della serie fantascientifica in queste ore: a parlare è stato in particolar modo Liam Cunningham, indimenticabile sir Davos della serie tratta dai libri di George R.R. Martin.

"Questo è un tipo di show alla Game of Thrones, durante il quale non puoi stare lì a impastare il pane, devi sederti e concentrarti, possibilmente con degli amici o con un compagno o chiunque sia, sederti e cominciare a goderti il 'questo non me l'aspettavo'. Puoi condividere quell'esperienza e [Game of Thrones] è maestra in questo, e Dan, David e Alex ci sono riusciti di nuovo con questa serie" sono state le parole dell'attore.

Insomma, lo show in arrivo su Netflix sarà perfetto per una serata tra amici o in famiglia: non perdete tempo, cominciate a reclutare i vostri compagni di viaggio! Nel caso in cui foste rimasti un po' indietro, comunque, qui vi lasciamo un nostro approfondimento sulla trama de Il Problema dei Tre Corpi.