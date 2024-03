Il problema dei tre corpi, di cosa parla la serie Netflix creata da Benioff e Weiss?

Dal fantasy alla fantascienza, David Benioff e D.B. Weiss tornano ad adattare una serie di romanzi dopo il successo mondiale di Game of Thrones: questa volta la piatta forma è Netflix, con Il problema dei tre corpi tratto dai libri di Liu Cixin.

Come vi dicevamo si tratta di una serie fantascientifica che si snoda lungo tre linee temporali diverse, tutte tre immaginarie ma con dettagli e collegamenti alla nostra realtà.

Il fulcro centrale è che la Terra entra in contatto con una civiltà aliena di un sistema stellare vicino, composto da tre stelle molto simili al Sole che orbitano l'una intorno all'altra, da qui il sistema dei tre corpi che dà il titolo al prodotto, riferimento al Problema dei tre corpi in astrodinamica.

Si passa dalla Rivoluzione Culturale degli anni ‘60 in Cina per arrivare alla Oxford contemporanea, ma anche New York e le Nazioni Unite. Non solo linee temporali diverse quindi, ma anche continenti e mondi, fra misteri e scoperte che potrebbero cambiare totalmente l'umanità.

Tutto parte però nella Cina degli Anni Sessanta: una giovane donna prende una decisione capace di rifrangersi sia nello spazio che nel tempo fino ai giorni nostri. Sarà allora compito di un gruppo di scienziati e un detective cercare di salvare l'umanità, trovandosi di fronte alle leggi della natura che si disfano.

