Il Problema dei Tre Corpi, di cosa parla la serie Netflix in uscita a marzo?

Il trailer de Il Problema dei Tre Corpi ci ha anticipato qualcosa dello show che segna il ritorno dei creatori di Game of Thrones: si tratta infatti del primo lavoro di David Benioff e D.B. Weiss dopo il successo della serie ispirata ai romanzi di George R.R. Martin. Ma di che cosa parlerà questa intrigante serie targata Netflix?

Il Problema dei Tre Corpi è adattamento del romanzo di fantascienza omonimo, il primo della trilogia nota come Memoria del Passato della Terra e scritta dall’autore cinese Liu Cixin. La storia ha inizio nella Cina della Rivoluzione Culturale ed è inizialmente incentrata sulla disillusa astrofisica Ye Wenjie, per poi dipanarsi nel tempo. Gli esiti della scellerata decisione di Ye, responsabile di aver instaurato un contatto con il pianeta Trisolaris, coinvolgeranno nel presente un gruppo di cinque scienziati, decisi a combattere un'enorme minaccia.

Il titolo dell’opera allude ad una classe di problemi della fisica dinamica, incentrati sullo studio dell’evoluzione futura di un sistema di tre corpi soggetti ad un’attrazione gravitazionale reciproca.

A firmare la sceneggiatura, oltre a Benioff e Weiss, anche Alexander Woo, creatore della serie The Terror. Il Problema dei Tre Corpi è un progetto ambizioso a detta dei suoi stessi autori, anche in virtù del loro proposito di tradurre in immagini la complessa trilogia di opere firmate da Liu Cixin: un progetto che, almeno sulla carta, potrebbe replicare (se non addirittura superare) il successo del Trono di Spade. Per scoprirlo, non ci resta che attendere il 21 marzo, data prevista per l’uscita della serie su Netflix.