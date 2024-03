Il Problema dei Tre Corpi, cosa sono i San-Ti nella nuova serie Netflix?

Il Problema dei Tre Corpi racconta tutto il terrore degli esseri umani dinanzi a un'invasione aliena: tratta dall'omonima saga di fantascienza dello scrittore Liu Cixin, la serie Netflix è una grande sfida per i creatori di Game of Thrones che hanno tentato ad ogni modo di superare i paragoni tra Il Trono di Spade e la nuova serie scifi.

Ci vorrà ancora un po' per scoprire se il pubblico sarà riuscito a lasciarsi alle spalle il fallimento delle ultime stagioni de Il Trono di Spade, dando di nuovo fiducia ai produttori, considerato che la serie TV è fresca fresca di debutto su Netflix. Ciò che sappiamo però è che le differenze tra lo show Netflix e il romanzo Il Problema dei Tre Corpi non appesantiscono il progetto: tra queste, i fan della saga avranno notato come le creature aliene abbiano cambiato nome nell'adattamento televisivo.

Se nel libro il loro nome è Trisolaran, nella nuova serie Netflix invece gli umani si trovano a fronteggiare i San-Ti. Quest'ultimi hanno scelto la Terra come nuova casa in quanto il loro pianeta con tre soli è diventato inabitabile: le loro intenzioni erano inizialmente pacifiche, tuttavia una volta scoperta la natura meschina degli uomini hanno deviato dal loro originario obiettivo di condividere la Terra con gli umani decidendo di appropriarsene. Gli esseri umani riescono a captare l'arrivo dei San-Ti ben 400 anni prima, tentando con largo anticipo di scongiurare un attacco alieno giocando sulle mancanze dei San-Ti negli sviluppi della storia.

I San-Ti, però, potrebbero rimanere soltanto una parola in quanto, almeno nei libro, non vengono mai descritti fisicamente. Sarà la serie Netflix a mostrarli per la prima volta? A ogni modo servirebbero più stagioni: Il Problema dei Tre Corpi ha portato sul primo schermo solo il primo libro, e ancora non si parla di un rinnovo per una seconda stagione.

Su Twin Peaks Coll.Colmpl. 1-3 ( Box 19 Dv) è uno dei più venduti di oggi.