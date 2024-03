Il Problema dei Tre Corpi, a che ora esce la serie Netflix dagli autori di Game of Thrones

L’attesa sta per volgere al termine: Il Problema dei Tre Corpi, ultima fatica di David Benioff, D.B. Weiss (creatori di Game of Thrones) e Alexander Woo approderà su Netflix il 21 marzo 2024. Ma da che ora potremo piazzarci di fronte ai nostri dispositivi per gustarci gli 8 episodi?

Come per ogni serie originale Netflix, Il Problema dei Tre Corpi sarà disponibile in Italia dalle ore 9.00 della mattina (in questo caso del 21 marzo): un orario perfetto per chi volesse inaugurare la giornata con una seduta intensiva di binge watching! La serie tratta dalla trilogia di romanzi dell’autore cinese Liu Cixin è, dopotutto, una delle più attese del momento, vuoi per la curiosità suscitata dal trailer ufficiale de il Problema dei Tre Corpi, vuoi per l’interesse verso il nuovo lavoro di Benioff e Weiss, già creatori di uno degli show più popolari di sempre, vuoi per le aspettative legate alla scelta di adattare per il piccolo schermo una fonte letteraria così complessa, con una resa potenziale a dir poco spettacolare.

Visto che le prime recensioni de Il Problema dei Tre Corpi, scritte da chi ha potuto vederlo in anteprima, non forniscono risposte univoche, non possiamo fare altro che attendere il fatidico giorno e rispondere noi stessi alla domanda: promosso o bocciato? Di certo, almeno stando alle premesse, ci troveremo di fronte ad uno spettacolo assai intrigante: per chi non lo sapesse, il racconto de Il Problema dei Tre Corpi si dipana attraverso epoche diverse e si concentra – nel presente – su un gruppo di cinque scienziati, tutti ex studenti di Oxford, decisi a comprendere la natura (e l’origine) di una misteriosa minaccia, che potrebbe mettere a repentaglio moltissime vite. Tra gli attori protagonisti, anche due vecchie conoscenze del Trono di Spade: Liam Cunningham e John Bradley.

