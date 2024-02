Il problema dei tre corpi, dopo GoT gli autori non vogliono sbagliare il finale

Come ben sappiamo il finale di Game of Thrones è stato molto controverso, con molti fan delusi e stroncato persino da alcuni attori della serie stessa. Adesso D.B. Weiss e David Benioff, creatori di GoT, sono alle prese con un altro finale: quello de Il problema dei tre corpi.

Ma i due autori sembrano avere molta fiducia nelle loro capacità e ci tengono a rassicurare i fan: sono perfettamente in grado di far giustizia al gran finale dell'adattamento della trilogia di Liu Cixin. Il problema dei tre corpi, come Game of Thrones, parte da un materiale letterario complesso, sebbene i tre libri della storia di Cixin siano una mole di lavoro decisamente minore rispetto alla saga di Cronache del ghiaccio e del fuoco. Un altro vantaggio a favore di Weiss e Benioff è il fatto che la storia de Il problema dei tre corpi sia completa, al contrario del lavoro di George R.R. Martin. "La fine del terzo libro è uno dei miei finali preferiti di sempre, e abbiamo intenzione di raggiungerlo. La cosa più difficile è sempe la prima stagione. Possiamo giustificare il grande investimento da parte di Netflix? Ho molte speranze a riguardo" dichiara Benioff nell'intervista per Empire.

"La sensazione che fosse troppo grande era familiare per noi. È quello che abbiamo sentito per Game of Thrones, insieme a un incredibile emozione sulle possibili direzioni da prendere. Era il terrore della grandezza di ciò che avevamo davanti. Se non hai paura, stai facendo qualcosa di sbagliato" aggiunge Weiss. E Il problema dei tre corpi in questo non è dissimile dalla celebre serie HBO, secondo Weiss e Benioff: "La trilogia di Liu Cixin è la serie di science-fiction più ambiziosa che abbia mai letto, portando i lettori in un viaggio dagli anni Sessanta fino alla fine del tempo". Qui potete trovare il trailer de Il problema dei tre corpi.