Il Problema dei Tre corpi è ispirata a un film molto sottovalutato con Cillian Murphy

Il Problema dei Tre Corpi è l'occasione, per David Benioff e Daniel Weiss, di riscattarsi dopo le tante critiche ricevute per il finale di Game of Thrones: anche stavolta il duo di autori potrà confrontarsi con del materiale di partenza di ottimo livello, non rinunciando però ad ispirarsi anche ad opere terze.

I due, che hanno già chiarito di essersi impegnati a non sbagliare il finale de Il Problema dei Tre Corpi, hanno infatti preso ispirazione da un film molto sottovalutato che vide l'attuale favorito per la corsa all'Oscar come Miglior attore protagonista Cillian Murphy diretto da un Danny Boyle davvero in formissima.

"Danny Boyle fece questo film, Sunshine, che è pieno di momenti di puro stupore e meraviglia. Non si tratta semplicemente di un mostro che ti insegue e di te che devi sfuggirgli. Si tratta di quel senso di meraviglia che si ha soltanto con la grande fantascienza" sono state le parole di Weiss. Sunshine, per chi non lo ricordasse, è un film del 2007 scritto da Alex Garland nel quale un gruppo di astronauti viene incaricato di riattivare il sole morente tramite delle esplosioni nucleari. E voi, l'avete mai visto? Il nostro consiglio è di recuperarlo assolutamente! Tornando a noi, comunque, ecco quanto dureranno gli episodi de Il Problema dei Tre Corpi.