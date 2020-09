Il Problema dei Tre Corpi: tutto sui libri che hanno ispirato la serie di Benioff e Weiss

Alla fine è successo: dopo lo tsunami di critiche a cui sono stati esposti durante le ultime stagioni di Game of Thrones, David Benioff e Dan Weiss sono pronti a sfruttare al meglio la loro grande occasione per riscattarsi agli occhi del mondo intero. La materia stavolta è la fantascienza e si chiama Il problema dei Tre Corpi.

Come forse alcuni di voi già sapranno, lo show sarà tratto dal primo romanzo di una trilogia composta dal libro omonimo e dai due seguiti La Materia del Cosmo e Nella Quarta Dimensione, tutti pubblicati in volume unico tra il 2008 e il 2010 (la pubblicazione a episodi era partita nel 2006 sulla rivista cinese Science Fiction World) dallo scrittore cinese Liu Cixin.

Vincitore del premio Hugo e candidato al premio Nebula, Il Problema dei Tre Corpi ci racconta la storia di una scienziata cinese, Ye, che riuscirà ad entrare in contatto con una belligerante civiltà aliena e, disgustata ormai dall'essere umano, pregherà gli extraterrestri in questione di invadere la Terra; allo stesso tempo il libro segue le avventure di Wang, impegnato a venire a capo di un complicatissimo gioco in realtà virtuale (chiamato appunto Tre Corpi) che avrà più di qualcosa a che fare con gli eventi scatenati dalla nostra Ye.

Le nostre anticipazioni si fermano qui: per saperne di più non resta che attendere lo sbarco della serie su Netflix. La piattaforma, che ha annunciato Il Problema dei Tre Corpi poche ore fa, non ha ancora ipotizzato una data d'uscita per lo show degli autori di Game of Thrones.