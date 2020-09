Il problema dei tre corpi, Netflix risponde alle critiche: 'Le idee di Liu non c'entrano'

Continuano le polemiche su Il Problema dei tre corpi, il nuovo progetto degli autori di Game of Thrones David Benioff e DB Weiss, in lavorazione per conto di Netflix. La scorsa settimana, a quanto riporta Deadline, cinque senatori repubblicani hanno scritto una lettera di protesta a Ted Sarandos, CEO della piattaforma streaming.

L'accusa è quella di "normalizzare", con una sorta di silenziosa accondiscendenza, l'incarcerazione dei musulmani uiguri da parte del governo cinese. Liu Cixin, l'autore della trilogia di fantascienza da cui è tratta la serie Il Problema dei tre corpi, ha infatti rilasciato nei mesi scorsi alcune controverse dichiarazioni sui campi di internamento dello Xinjiang.

"Preferireste che facciano a pezzi la gente nelle stazioni ferroviarie o nelle scuole?" aveva detto l'autore. "Se non altro, il governo sta cercando di aiutare la loro economia e di risollevarli dalla povertà. Se allentasse un po' la presa, le conseguenze sarebbero terrificanti."

Dean Garfield, vicepresidente della global policy di Netflix, ha risposto alle accuse nel corso di una sessione di Q&A. "Netflix non gestisce un servizio in Cina" ha dichiarato. "Netflix giudica i singoli progetti in base ai meriti. Il signor Liu è l'autore del libro Il problema dei tre corpi, non il creatore di questo show. Non siamo d'accordo con i suoi commenti, che sono del tutto estranei al suo libro e alla serie Netflix."

Per altri approfondimenti su Il Problema dei tre corpi, rimandiamo al nostro articolo sui libri che hanno ispirato la serie Netflix.