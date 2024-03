Il Problema dei Tre Corpi, quali sono le principali differenze rispetto al libro?

Nel trasporre un libro per il grande o piccolo schermo è inevitabile dover apportare qualche modifica al materiale d'origine: Il Problema dei Tre Corpi non fa eccezione, operando un po' di cambiamenti anche piuttosto importanti al romanzo da cui è tratta. Ma quali sono, in questo caso, le principali differenze?

Il trio composto da Benioff e Weiss (che, per inciso, volevano Barack Obama ne Il Problema dei Tre Corpi) e Alexander Woo ha già messo le mani avanti, dichiarando di aver dovuto modificare qualche timeline e un po' di location: una delle più evidenti è stata quella di fondere insieme due dei protagonisti principali, delocalizzandoli inoltre dalla Cina a Oxford.

"Si tratta di un adattamento, e la minaccia che i nostri protagonisti si trovano ad affrontare è una minaccia su scala globale. Quindi è interessante, in questo caso, scoprire in che modo gente di diversi Paesi, diverse culture, diversi background affronterebbero la situazione" ha spiegato Jovan Adepo, al quale ha fatto subito eco la collega Jess Hong: "Concentrare tutto in 8 episodi è un'impresa enorme e richiede una grande opera di centralizzazione". Vedremo, a questo punto, in che modo i cambiamenti di cui sopra verranno accolti dai fan: a tal proposito, qui vi ricordiamo la data precisa dell'uscita de Il Problema dei Tre Corpi.

