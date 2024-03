Il problema dei tre corpi, promosso o bocciato? Cosa dicono le prime recensioni

Il Problema dei Tre Corpi si prepara a portare sul piccolo schermo uno dei racconti fantascientifici più apprezzati di questo secolo sfruttando l’esperienza negli adattamenti letterari degli sceneggiatori di Game of Thrones. Le prime recensioni pubblicate dalla stampa specializzata possono darci un’idea a proposito della riuscita dello show.

Dopo aver svelato la durata degli episodi di Il Problema dei Tre Corpi, torniamo ad occuparci dell’attesa serie tv Netflix per riportare i primi giudizi comparsi sulla rete e pubblicati dai fortunati che abbiano potuto vedere in anteprima l’opera nell’interezza della sua prima stagione.

In questo senso, la ricezione dello show ha visto pareri discordanti tra recensioni come quella di Variety, che considera l’adattamento il migliore possibile per un’opera tanto particolare, in contrapposizione a quella di The Hollywood Reporter, che invece ha messo in risalto una piattezza generale, a partire dalle interpretazioni degli attori. Allo stesso modo, Rolling Stone parla della serie come di un’occasione mancata, incapace di portare in scena nel migliore dei modi il grande potenziale del romanzo di Liu Cixin.

D’altro canto, però, Empire giudica la trasposizione come un grande thriller fantascientifico che riesce ad intrattenere gli spettatori senza bisogno di enormi spiegoni che avrebbero rallentato la narrazione. Intanto, su Rotten Tomatoes lo show sta ottenendo un 71% di recensioni positive, certificando come, al netto di tanti problemi e imperfezioni, il prodotto risulti assolutamente godibile e apprezzabile dai fan della fantascienza moderna.

In attesa di poter vedere il lavoro, in uscita il 21 marzo 2024 sulla piattaforma dalla N rossa, vi lasciamo al trailer di Il Problema dei Tre Corpi.