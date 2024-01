Il problema dei tre corpi, quando esce la nuova serie Netflix dai creatori di GoT?

Il nuovo trailer de Il Problema dei Tre Corpi, serie scifi dai creatori di Game of Thrones, ci presenta un mondo sotto attacco mentre una minaccia mai vista gravita sull'umanità. Ma quando esce la nuova serie Netflix?

Il colosso dello streaming ha già rilasciato la data ufficiale di uscita de Il Problema dei Tre Corpi: le otto puntate dello show adattato dal duo David Benioff - D. B. Weiss verranno rilasciate su Netflix il prossimo 21 marzo 2024, due mesi più tardi rispetto al rilascio previsto, nei piani originali, per gennaio. Ancora un po' di attesa prima di scoprire cosa Benioff-Weiss ci hanno riservato dopo il deludente finale di Game of Thrones e più in generale le ultime stagioni sottotono.

Svelato il cast de Il Problema dei Tre Corpi e visto il trailer, però, le reazioni da parte del pubblico sono risultate ancora un po' fredde. Su X (ex twitter) un utente scrive: "Mi hai avuto fino alla parte "dagli autori che hanno rovinato Game of Thrones" mostrando ancora un po' di diffidenza nei confronti di Benioff-Weiss (riuscirà Il Problema dei Tre Corpi a far ricredere i fan?) e ancora: "Farò in modo di evitarlo dopo quello che hanno fatto Benioff e Weiss a Game of Thrones". C'è chi, invece, definisce il trailer "un po' confuso" e chi scrive: "Come fan del libro, non so cosa sto guardando esattamente. Non so nemmeno chi sia il protagonista".

Un progetto molto ambizioso per Netflix è in arrivo in streaming questa primavera: e voi cosa ne pensate? Scrivetecelo nei commenti!