Il problema dei tre corpi, un regista d'eccezione per la serie Netflix dagli autori di GOT

Dopo aver fatto parlare di sé per via del tragico avvelenamento di un produttore nel progetto, l'adattamento televisivo de Il problema dei tre corpi targato Netflix ha finalmente trovato il suo regista, e si tratta di uno dei nomi più in vista del cinema orientale.

Stiamo parlando di Derek Tsang, regista cinese noto per aver diretto gli acclamati Soul Mates e Better Days, quest'ultimo candidato come miglior film internazionale alla passata edizione degli Oscar.

Secondo quanto riferito dall'Hollywood Reporter, Tsang è stato ingaggiato dal colosso dello streaming per dirigere l'episodio pilota e avrà il compito di impostare il tono per il resto della serie.

Basata sulla celebre trilogia fantascientifica dell'autore cinese Liu Cixin - composta da Il problema dei tre corpi, La materia del cosmo e Nella quarta dimensione - si tratta della prima serie realizzata da David Benioff e D.B. Weiss dopo la loro esperienza come creatori e showrunner di Game of Thrones. Insieme a loro troviamo anche Alexander Woo (The Terror), che è accreditato come co-creatore, sceneggiatore e produttore esectuivo.

Il problema dei tre corpi racconta la storia di una scienziata cinese, Ye, che riuscirà ad entrare in contatto con una belligerante civiltà aliena e, disgustata ormai dall'essere umano, pregherà gli extraterrestri in questione di invadere la Terra; allo stesso tempo il libro segue le avventure di Wang, impegnato a venire a capo di un complicatissimo gioco in realtà virtuale (chiamato appunto Tre Corpi) che avrà più di qualcosa a che fare con gli eventi scatenati dalla nostra Ye.

Per degli approfondimenti sulla filmografia di Derek Tsang, qui potete trovare la nostra recensione di Better Days.