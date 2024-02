Il problema dei Tre corpi, svelata la durata degli episodi della serie Netflix

3 Body Problem



EP 1 - Countdown -1hr



EP 2 - Red Coast -1hr 3m



EP 3 - Destroyer Of Worlds -53 min



EP 4 - Our Lord -44 min



EP 5 - Judgement Day -57 min



EP 6 - The Stars Our Destination -48 min



EP 7 - Only Advance -58 min



EP 8 - Wallfacer -56 min#netflix #3bodyproblem pic.twitter.com/fEWHJDcpfC