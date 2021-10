Il Problema dei Tre Corpi, svelato il cast: ci sono anche due star di Game of Thrones

Inizia a prendere corpo il cast di Il Problema dei Tre Corpi, la nuova serie Netflix sviluppata dagli autori di Game of Thrones David Benioff e D.B. Weiss. La piattaforma streaming ha annunciato dodici attori, tra cui spiccano i nomi di Liam Cunningham e John Bradley, che hanno interpretato Davos Seaworth e Samwell Tarly nella serie fantasy HBO.

Gli altri attori annunciati, anche se i rispettivi ruoli non sono stati comunicati, sono Benedict Wong (Doctor Strange) Eiza González, Tsai Chin (Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli), Alex Sharp, Jovan Adepo, Jess Hong, Sea Shimooka, Marlo Kelly, Saamer Usmani e Zine Tseng.

Tra i registi di Il Problema dei Tre Corpi c'è invece Derek Tsang, che ha diretto Soul Mates e Better Days: dovrebbe dirigere il primo episodio e impostare così il tono della narrazione per il resto della serie.

Basata sull'omonimo romanzo di Liu Cixin, Il Problema dei Tre Corpi è ambientata in un futuro in cui l'umanità scopre di non essere sola nell'universo e deve prepararsi per l'arrivo di una forza aliena da un mondo lontano.

La produzione è stata funestata dalla morte di un produttore della serie Netflix, Lin Qi, per avvelenamento. Oltre a David Benioff e D.B. Weiss, è accreditato come co-creatore Alexander Woo (True Blood), che figura anche come sceneggiatore e produttore esecutivo di Il Problema dei Tre Corpi.