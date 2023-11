Il problema dei tre corpi, il trailer della sere Netflix dai creatori di Game of Thrones

In molti ricordano ancora con rammarico il deludente finale dell'ultima stagione di Game of Thrones, ma il fatto che gli stessi autori si occuperanno anche della trasposizione sul piccolo schermo de Il Problema dei Tre Corpi non dovrebbe certamente indurre a non dare una chance a questa nuova produzione.

Ecco che, nel mentre che ci chiediamo dove vada Jon Snow alla fine di Game of Thrones, per gli scettici o coloro che comunque sono curiosi di vedere cosa Benioff e Weiss abbiano in serbo con questa nuova serie, Netflix ha deciso di rilasciare un nuovo trailer de Il Problema dei Tre Corpi, che voi potete recuperare andando in calce a questa notizia.

Lo show debutterà ufficialmente sulla piattaforma il prossimo 21 Marzo 2024 e da queste prime immagini rilasciate possiamo già notare la star di Game of Thrones John Bradley in azione insieme a Jess Hong e Sea Shimooka.

La serie sarà basata sulla serie di libri di successo ideata e scritta interamente da Cixin Liu e racconta una storia largamente estesa e multigenerazionale, che abbraccia un intero universo fantastico. Secondo la logline ufficiale: "La decisione di una donna nella Cina degli anni '60 si rivelerà cruciale ed i suoi effetti si ripercuoteranno nello spazio e nel tempo fino ai giorni nostri. Un gruppo di scienziati dovrà così unire le forze per affrontare la più grande minaccia nella storia dell'umanità".

Voi che ne pensate? Se ve lo foste perso, ecco anche il trailer di Bodies, altra interessante produzione Netflix.