Il Problema dei Tre Corpi, nuovo trailer per la serie dei creatori di Game of Thrones!

L'umanità è sotto attacco nel nuovo trailer de Il Problema dei Tre Corpi, nuova serie Netflix dai creatori di Game of Thrones adattamento televisivo della trilogia fantascientifica firmata dall'autore cinese Liu Cixin.

La nuova serie Netflix è stata annunciata molti anni fa e dopo una lunghissima produzione ( la densità dei libri non poteva richiedere tempi diversi) siamo sempre più vicini al debutto de Il Problema dei Tre corpi: in otto puntate, lo show racconterà il primo contatto tra gli esseri umani e una civiltà aliena con le conseguenze di questa vicinanza.

Il nuovo trailer, che anticipa una star di Game of Thrones nel cast di Il Problema dei Tre corpi, mostra lo sterminio degli scienziati di tutto il mondo: un campanello d'allarme per l'umanità che dovrà lottare contro una minaccia senza precedenti. E se il finale di Game of Thrones vi ha deluso, David Benioff e D. B. Weiss potrebbero fare breccia nel vostro cuore con il nuovo dramma sci fi in arrivo su Netflix. E non citiamo il fallimento delle ultime stagioni del Trono di Spade a caso perché Liam Cunningham ha difeso i creatori di Game of Thrones chiedendo al pubblico di dare fiducia a David Benioff e D.B. Weiss. Se il pubblico si fiderà ancora dei due autori ( ed i fan più affezionati ai romanzi daranno la loro benedizione) lo dirà l'arrivo de Il Problema dei Tre Corpi su Netflix che debutterà sulla piattaforma di streaming il 21 marzo 2024.